البنزين “المدعوم” على حاله إلى ما بعد عيد الفطر السعيد

تتوقع مصادر خاصة استقرار سعر ليتر البنزين المدعوم (أوكتان 90)، البالغ 11 ألف ليرة، خلال الفترة بعد عيد الفطر.

السعر الحالي يعتبر قريبًا من التكلفة المحددة من قبل لجنة خاصة في وزارة النفط والثروة المعدنية.

شهدت شائعات حول زيادة سعر البنزين المدعوم إلى 11500 ليرة، لكنها لم تتحقق، وتأتي هذه التكهنات على خلفية توقف أجهزة البطاقة الإلكترونية دون حدوث زيادات.

تم تمديد مدة استلام رسالة البنزين من 10 أيام إلى 12 يومًا بسبب تأخر وصول بعض التوريدات النفطية. يُتوقع استقرار الأمور مع بداية شهر آذار بعد عودة وصول التوريدات.

الزيادات في سعر البنزين تسببت في عدم استقرار الأسعار المحلية، حيث شهدت السلع ارتفاعات بسبب التأثيرات الناجمة عن زيادة أسعار البنزين وتقلبات أسعار الصرف

زياد غصن- أثر برس