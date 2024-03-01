مقتل 6 من حراس قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

أوردت وكالة “سبوتنيك” في دير الزور صباح الاثنين الفائت أن 6 مسلحين مرتبطين بالجيش الأمريكي قُتلوا في هجوم شنته طائرة مسيرة انتحارية على قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في حقل النفط “العمر” بريف دير الزور الشمالي في شرق سوريا.

واستهدف الهجوم القاعدة الأمريكية في حقل “العمر” النفطي، والتي تُشرف عليها قوات “قسد” المتحالفة مع الجيش الأمريكي، وتحمي هذه القوات الأنشطة العسكرية الأمريكية داخل القاعدة وحقل النفط.

وألحقت الطائرة المسيرة الانتحارية ضربة مباشرة بإحدى مواقع الحماية الخاصة بالقاعدة الأمريكية، مما أدى إلى مصرع 6 مسلحين وتسببت في إصابة آخرين يعملون في تأمين القاعدة داخل الحقل.

وعلى الرغم من محاولات المضادات الجوية التابعة للجيش الأمريكي التصدي للطائرة المسيرة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها، منذ الصباح، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقاً مكثفاً للطائرات الاستطلاعية.

تُشير هذه الحادثة إلى استمرار التوتر في المنطقة، حيث تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، خاصةً بعد بداية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.