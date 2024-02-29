الجيش السوري يدمر مقرات استراتيجية لجبهة النصرة في أدلب

تعرضت محاور ريف إدلب لقصف مدفعي وصاروخي كثيف من قبل وحدات الجيش السوري، استهدف مقارًا تابعة لمسلحي “هيئة تحرير الشام”، التي تُعد الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في إدلب.

وحاولت المجموعات المسلحة الاعتداء على مواقع للجيش السوري في عدة محاور بريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي باستخدام رمايات صاروخية وعمليات قنص.

وقد رد الجيش السوري على هذه الخروقات بالاستهداف المكثف لمواقع المسلحين في جبل الزاوية، بما في ذلك مناطق “كنصفرة وسفوهن والبارة والفطيرة”، مما أدى إلى تدمير أكثر من 15 مقرًا لمسلحي “النصرة” و”حراس الدين” و”أنصار التوحيد”.

وتفيد المعلومات بمقتل أكثر من 20 مسلحًا، بينهم مسلحون من جنسيات “أوروبية وأوزبكية وشيشانية”، إضافة إلى إصابة آخرين.

كما شهد محور ريف اللاذقية الشمالي رمايات مدفعية من قبل الجيش السوري استهدفت مواقع وتحركات مسلحي “الحزب الإسلامي التركستاني”، مع تقارير عن مقتل 4 من أفراد التنظيم وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن جماعة “جبهة النصرة” نفذت 9 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال يوم واحد.

سبوتنيك