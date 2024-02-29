العشائر تستعد لعمليات شاملة وأيام قسد باتت قصيرة

أكد مصدر عشائري ذا علاقة وثيقة مع قائد قوات العشائر العربية في دير الزور، إبراهيم الهفل، أن عمليات قوات العشائر ضد ميليشيات “قوات سورية الديمقراطية – قسد” في ريف دير الزور تشهد تصاعدًا يوميًا وستزيد في الأيام المقبلة، مع التوسع لتشمل جميع مناطق سيطرة الميليشيات، وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات تعتبر قضية حياة أو موت ووجود.

وفيما يتعلق بأنباء عن بناء “قسد” أبراج مراقبة على طول سرير نهر الفرات لمواجهة هجمات قوات العشائر، أكد المصدر أن هذه الإجراءات لن تحد أو تعوق هجمات العشائر العربية ضد “قسد”، وأكد أن هناك جيل عربي عشائري يواجه “قسد” بقيادة الشيخ إبراهيم الهفل، وتواصل العديد من العشائر والقبائل العربية التفافهم حول هذا القائد.

وأشار المصدر إلى أن العمليات ضد “قسد” ستتصاعد في الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد رجوع إلى الوراء، وأن الوضع أصبح مسألة حياة أو موت، وجود أو عدم وجود، وأكد أن العشائر ستستهدف “قسد” في جميع مناطق انتشارها، وأن الميليشيات تتكبد خسائر فادحة يوميًا بالأرواح والمعدات والعتاد

يُذكر أن “قسد” تعتبر مجموعة مسلحة مدعومة من الاحتلال الأميركي، وقوات العشائر العربية تشن عمليات ضدها في ريف دير الزور لمواجهة التأثيرات السلبية التي خلفها في المنطقة.