أجرى الجيش السوري عملية أمنية في البادية جنوب سوريا، استهدف فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث تم القبض على عدد من أفراد التنظيم، وضبط ذخائر متنوعة، تلك العمليات الواسعة تستمر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتطهير المناطق النائية.

تعد البادية السورية مسرحًا لعمليات موسعة لاستهداف مواقع “داعش”، حيث شهدت مؤخرًا عملية ناجحة في مدينة نوى، أسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين بما في ذلك الوالي حوران، أسامة العزيزي المعروف بلقب “الشايب”، ومرافقه عوض العويد الملقب بـ “أبو أحمد القصيبة”.

في تطور آخر، نشرت وزارة الدفاع السورية مقاطع فيديو لعمليات قوات الجيش ضد المواقع الإرهابية في إدلب واللاذقية، تظهر هذه العمليات الرد على خروقات وهجمات التنظيمات المسلحة على النقاط العسكرية والمناطق السكنية الآمنة، الفيديو يبرز تدمير نقاط وتحصينات الإرهابيين والآليات المستهدفة بالكامل، إضافة إلى القضاء على عدة إرهابيين وإصابة آخرين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إسقاط 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب، حيث قام الجيش بتدميرها، وأشارت الوزارة إلى أن تلك الطائرات حاولت الهجوم على النقاط العسكرية والقرى في المناطق المحيطة بالريف.