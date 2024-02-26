المقاومة اللبنانية تستهدف بستين صاروخ كاتيوشا قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي بـ 60 صاروخ كاتيوشا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على العدوان ‏الصهيوني على محيط مدينة بعلبك وعلى القرى والمنازل في جنوب لبنان.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية مستوطنة شتولا وثكنة برانيت وموقعي الرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة وقوة للعدو الإسرائيلي في موقع البغدادي، وتجمعاً لجنوده في محيط موقع حدب ‏يارين، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة أسقطت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 450” بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.