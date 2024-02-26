أمريكا تؤكد على عدم انسحاب قواتها من سورية

أكدت فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من سورية نظرًا للاستمرار في تهديد التنظيم.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع تركيا، مع التأكيد على شراكتهما في مجال مكافحة التنظيم، رغم اختلاف وجهات النظر في إدارة هذه المعركة.

وأوضحت نولاند في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك” أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا، رغم الاختلافات في إدارة المعركة.

وأكدت على أن التهديد ما زال قائمًا في عدة مناطق، وحثت على تعزيز التعاون بين البلدين في ظل الأحداث المأساوية التي يسببها التنظيم.

وأوضحت نولاند أن هناك حاجة للتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا، رغم عدم التوافق الدائم حول كيفية إدارة المعركة.

وأشارت إلى أهمية إجراء حوار حول المسار المستقبلي في سورية، نظرًا لتواجد مصالح هامة للجانبين هناك.

وفي وقت سابق، تداولت مجلة “فورين بوليسي” أخبارًا حول دراسة البيت الأبيض لإمكانية سحب القوات بالكامل من سورية، إلا أن واشنطن نفت فيما بعد أي نية للاستنساخ.

وتستمر العلاقات الأميركية التركية في مواجهة تحديات بسبب خلافات حول الدعم المقدم لقوات سورية الديمقراطية والتي تعتبرها تركيا جزءًا لحزب العمال الكردستاني.

وكالات

