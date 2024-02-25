اختتام منافسات الجولة 14 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

اختتمت، السبت، منافسات الجولة 14 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم عبر إقامة ثلاث مباريات.

وتغلّب نادي الاتحاد أهلي حلب على الوحدة بهدفين لواحد في الوقت القاتل من المباراة، وسجّل للوحدة عمرو جنيات ثمّ عادل “شادراك” للأهلي قبل أن يضيف علي الرينه الهدف الثاني.

وفاز نادي تشرين على منافسه الحرية بهدفين لواحد، في حين سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة نادي الجيش ونادي الوثبة.

وما يزال الفتوة متصدراً للدوري برصيد 33 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوصيف حطين، ويحتل تشرين المركز الثالت برصيد 25 نقطة، وجبلة رابعاً برصيد 24 نقطة.