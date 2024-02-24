 قرار يلزم المنشآت السياحية المرخصة بفتح حسابات مصرفية

24-02-2024

 قرار يلزم المنشآت السياحية المرخصة بفتح حسابات مصرفية

ألزم مصرف سورية المركزي، الفنادق ذات التصنيف /4/ و /5/ نجوم بافتتاح حسابات مصرفية وتركيب نقاط بيع (POS) بالتعاون مع المصارف الفعّالة في الجمهورية العربية السورية خلال شهرين من صدور هذا القرار.

وأشار المصرف في بيانه إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القانون رقم /21/ لعام 2023، الذي يفرض على المكلفين في المهن المرخصة استيفاء التزاماتهم المالية عبر حساباتهم المصرفية، مع التركيز على دور المصرف السوري المركزي في تعزيز الدفع الإلكتروني وتشجيع التعامل المصرفي في القطاعات الحيوية، بالتنسيق مع وزارة السياحة.

 


B2B
 

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