الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان صاروخي ثانٍ 

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق، وكان الهجوم الثاني الإسرائيلي ليل أمس محاولة لاستهداف الضواحي الغربية للعاصمة السورية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الأجواء المحتلة للجولان السوري، مستهدفة بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.

وسمع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق، مؤكداً تضرر إحدى الأبنية السكنية في كفر سوسة بسبب صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية، وأكد مصدر عسكري سوري هذه المعلومات في وقت لاحق، حيث أوضح أن الهجوم تسبب في استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، بالإضافة إلى تكبيد الهجوم أضراراً مادية في المبنى المستهدف والأبنية المجاورة.