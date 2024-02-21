شبكة أنفاق سرية تمتد لمئات الكيلومترات بين لبنان وسوريا تخيف الاحتلال

أفادت صحيفة Liberation الفرنسية في تقرير نشرته يوم الاثنين 19 فبراير 2024، بأن حزب الله يمتلك شبكة أنفاق سرية تفوق في تقدمها شبكة حماس في غزة، ووفقًا للتقرير، تمتد شبكة حزب الله تحت الأرض لمئات الكيلومترات وتمتد إلى إسرائيل، وربما حتى الأراضي السورية.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، حذرت قوات الاحتلال السكان هناك من أن حزب الله يقوم ببناء أنفاق تمتد إلى داخل إسرائيل.

وأشار رئيس المجلس الإقليمي ماتا آشر ورئيس منتدى خط المواجهة موشيه دافيدوفيتش إلى أن هناك “أنفاقًا كبيرة جدًا في الواقع، يمكن للمركبات والشاحنات المتوسطة الحجم التحرك فيها بين مناطق لبنان.

في ديسمبر 2023، قدر باحثون من معهد “ألما” لدراسة التحديات الأمنية لإسرائيل، بقيادة الباحثة تال باري، أن حزب الله يمتلك شبكة أنفاق استراتيجية تمتد عبر مناطق متعددة.

ووفقًا للمعهد، تمتد هذه الشبكة لعشرات الكيلومترات، ربطًا بين مناطق مختلفة، بدءًا من بيروت وصولاً إلى جنوب لبنان، وتحتوي على غرف قيادة وتحكم، ومخازن ذخيرة، وعيادات ميدانية، وممرات مخصصة لإطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ .

وفي تقريرهم، أكد الباحثون أن كوريا الشمالية ساهمت بشكل كبير في مشروع أنفاق حزب الله بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، حيث قدم مستشارون من كوريا الشمالية خبراتهم في بناء الأنفاق العسكرية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأنفاق تحتوي على مرافق متعددة تشمل قيادة وتحكم، ومخازن ذخيرة، وأقسام مخصصة لإطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها.

عربي بوست