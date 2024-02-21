العثور على طيار روسي انشق إلى أوكرانيا قتيلا في مرآب سيارات بإسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية أمس الاثنين أن تقارير أوكرانية سابقة تفيد بالعثور على الطيار الروسي ماكسيم كوزمينوف ميتًا في Villajoyosa، جنوب العاصمة Alicante، صحيحة، وكشفت التحقيقات أن كوزمينوف، البالغ من العمر 28 عامًا، قتل في 13 فبراير في مرآب سيارات بمبنى سكني.

بدأت الشرطة بالتحقيق في القضية باعتبارها “تصفية حسابات”، حيث تعرض كوزمينوف لست طلقات نارية على الأقل، ثم صدمته سيارة استخدمها المهاجمون، وتم العثور على سيارتهم المحترقة في بلدة مجاورة، ذكرت التقارير الأولية أن كوزمينوف كان يستخدم هوية مزورة وتم ذكر عمره على أنه 33 عامًا.

يشير التحقيق إلى أن إطلاق النار على كوزمينوف قد يكون له صلة بانشقاقه من الخدمة العسكرية في سبتمبر 2023، حيث هرب إلى أوكرانيا وقدم معلومات استخباراتية حول القوات الجوية الروسية، عاش في إسبانيا باسم مستعار وبجواز سفر أوكراني حتى اكتشفت الشرطة حقيقته، ومع ذلك، لا يمكن للشرطة تأكيد ارتباط مقتله بانشقاقه.

من المرجح أن يكون اسم كوزمينوف على قائمة أهداف روسية، حيث ورد اسمه في تقرير سابق من قناة التلفزيون الروسية الحكومية “Rossiya-1″، ووصف بأنه “خان الوطن الأم” مما يعرضه للإعدام وفقاً لموقع العربية نت.