مصر تكشف تفاصيل مقتل اللواء اليمني العبيدي.. 3 متهمات شاركن بالجريمة

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل حول الحادث الذي أسفر عن اغتيال اللواء اليمني حسن صالح العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع.

أكدت الوزارة أنها اعتقلت خمسة متهمين، من بينهم ثلاث نساء، موضحة أن دوافع الجريمة كانت “السرقة”، وفقًا للتحقيقات، فقد دعا اللواء العبيدي المتهمين، الذين كانوا قد التقوا به من قبل، لزيارته في منزله، حيث خططوا لسرقته واستخدموا مادة منومة لتنفيذ الجريمة وفقاً لموقع عربي 21.

وتبين أن اللواء قاوم المتهمين بعد اكتشافهم، مما أدى إلى تدخل شركائهم الذين قاموا بربطه وطعنه، ما تسبب في وفاته، نشرت الوزارة صورًا للمتهمين الخمسة، والمسروقات التي ضبطت معهم، بما في ذلك مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ومستلزمات منزلية.

فيما نعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش اللواء حسن العبيدي، الذي قتل في الحادث، ووفقًا للسفارة اليمنية في القاهرة، كان اللواء العبيدي قد عاد من تركيا قبل وقوع الحادث، بعد زيارة استمرت لثلاثة أيام.