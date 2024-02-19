19-02-2024
رفع أسعار خدمات الاتصالات اعتباراً من آذار القادم
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت اعتباراً من الأول من شهر آذار القادم.
وأوضحت الهيئة في إعلانها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن التعديل سيكون 35 بالمئة زيادة لكل من أسعار خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة، مشيرة إلى ذلك جاء نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية والتأسيسية للشركة السورية للاتصالات ولضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها لمشتركيها.
ودعت الهيئة الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة السورية للاتصالات.
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