19-02-2024
ضبوط وغرامات تتجاوز الـ 7 ملايين ليرة في دمشق
نظمت دوريات حماية المستهلك في دمشق خلال جولاتها على الأسواق والأفران ومحطات الوقود ضبوطاً مختلفة بقيمة غراماتٍ وصلت إلى 7,578,015 ل.س حيث طالت عدداً من الأشخاص بمخالفة استخدام البطاقة الذكية بقصد الإتجار بمادة الخبز التمويني
كما تم ضبط أشخاص آخرين في الميدان بمخالفة حيازة بنزين مجهول المصدر , فيما شملت الضبوط الأخرى فعالياتٍ تجارية متنوعة بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير وعدم ذكر مواصفات باللغة العربية لمادة , وحيازة مواد مجهولة المصدر , إضافةً إلى عدم الحصول على سجل تجاري.
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