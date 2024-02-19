ثلاث ميداليات متنوعة لسوريا في مسابقة (إنفو كاب) الدولية للمعلوماتية

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتان) في مسابقة إنفو كاب 2024 الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا عن بعد خلال الفترة ما بين الـ 9 والـ 11 من شهر شباط الجاري.

وبينت هيئة التميز والإبداع في بيان على صفحتها الرسمية، أن “الميداليّة الفضّية حقّقها عضو الفريق الوطنيّ للمعلوماتية عبدالله عبدالله من مدرسة الكميت بليدي في محافظة اللاذقيّة”.

وحصل على الميداليتين البرونزيتين كل من عضوي الفريق الوطنيّ للمعلوماتية عمرو عبارة من مدرسة ابن خلدون الخاصّة في محافظة حمص، وبشر جوخدار من مدرسة عمر بن عبد العزيز في محافظة ريف دمشق.

وأشارت “الهيئة” إلى أن الفرق الوطنية بهذه المشاركة تتابع مسارها في النشاطات التنافسية الدولية لعام 2024، وتستمر في حصد الميداليات وتتويج سوريا في المحافل الدولية.

يشار أن 8 طلاب من أعضاء فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية ممن لم تتجاوز أعمارهم 16 سنة شاركوا في المسابقة، وفق بيان الهيئة.