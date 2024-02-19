 استهداف سفينة بريطانية بعدة صواريخ معرضة للغرق

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن استهدافها سفينة بريطانية بواسطة صواريخ بحرية في خليج عدن، وهي تحمل اسم “RUBYMAR”، مشيرةً إلى أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة مما أدى إلى توقفها تمامًا، في بيانها، أشارت الجماعة إلى أن السفينة الآن معرضة للغرق في خليج عدن نتيجة لتلك الأضرار الكبيرة.

وأكد البيان أن خلال العملية العسكرية، تم الحرص على سلامة طاقم السفينة وإخراجهم بأمان، في سياق متصل، زعم الحوثيون أنهم أسقطوا طائرة أمريكية من طراز MQ9 في الحديدة باستخدام صاروخ مناسب، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدهم.

وشدد الحوثيين على استعدادهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية، مهدديين بتنفيذ المزيد من العمليات النوعية للدفاع عن اليمن وتأكيد دعمها للشعب الفلسطيني، وأكد الحوثيون أن عملياتهم في البحرين الأحمر والبحر العربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن قطاع غزة وفقاً لموقع عربي 21.

يوم الأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت خمس ضربات بنجاح في البحر الأحمر للدفاع عن النفس، بهدف صد هجمات من الحوثيين.