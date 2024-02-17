اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا والعراق ولبنان لبحث مكافحة المخدرات

اجتمع في عمّان، السبت، وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.

وبحث الاجتماع تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكّل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، إذ أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.

كما بحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا لدول المنطقة.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني “مازن الفراية”، ونظراؤه السوري “محمد خالد الرحمون”، والعراقي “عبد الأمير الشمري” واللبناني “بسام مولوي”.

وسبق أن استضاف الأردن اجتماعاً أمنياً مع سوريا، في تموز الماضي، حضره مسؤولون أمنيون وعسكريون من البلدين في العاصمة عمّان، ناقشوا خلاله قضية واحدة تتعلّق بـ”عمليات تهريب المخدرات” عبر الحدود.

وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها، وتندرج في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة السورية-الأردنية، والتي أُعلن عنها في أعقاب الانفتاح العربي مع دمشق، والاجتماع التشاوري الذي استضافته عمّان، منتصف العام الماضي.

وكانت أعلنت دمشق موافقتها مراراً على المساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات ومكافحتها والقضاء على تهريبها عبر الحدود السورية.

روسيا اليوم