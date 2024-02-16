 القبض على شبكة لترويج المخدرات في دمشق .

نتيجة الجهود التي يبذلها فرع مكافحة المخـ.درات بدمشق في مكافحة آفة المخـ.درات وإلقاء القبض على مروجيها ومتعاطيها تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على ( 9 ) أشخاص بينهم فتاة في عدة محلات ضمن مدينة دمشق وريفها وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخـ.درة على النحو الآتي:

- إلقاء القبض على شخص في محلة (الزاهرة) وضبط بحوزته ( 1 ) كيلو غرام من مادة الحشيش المخـ.در و( 500 ) خمسمائة حبة كبتاغون مخدرة و( 5 ) خمس غرامات من مادة الكريستال المخدرة.

- إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في محلة (الميدان) وضبط بحوزتهم ( 1,250 ) كيلو ومئتان وخمسون غرام من مادة الحشيش المخـ.در و( 500 ) خمسمائة حبة كبتاغون مخدرة و( 2 ) غرامين من مادة الكريستال المخدرة و( 12 ) اثنا عشر غرام من مادة الماريجوانا المخـدرة.

- إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في محلة (جرمانا) بريف دمشق وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.

- توقيف شخصين في محلة (الدويلعة) وعثر بحوزتهما على عدة قطع من مادة الحشيش المخدر.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية