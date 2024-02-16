في اليوم الثالث والثلاثون بعد المئة الخسائر مستمرة في صفوف الجيش الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تواصل لليوم الـ133 تصديها للعدو الصهيوني على كل المحاور في قطاع غزة وتخوض معارك بطولية بتكتيكات مختلفة وبأسلحة مناسبة.

وأوضح المتحدث في كلمة مصورة اليوم أن مقاتلي المقاومة يكبدّون العدو خسائر فادحة محققة غير مسبوقة وينفذون عمليات نوعية ويوقعون قواته في كمائن محكمة ويستهدفون جنوده من المسافة صفر، كما أنهم يدمرون آلياته ومدرعاته، مشيراً إلى أن معارك المقاومة مع العدو تتسع وتتعاظم أمام عنجهيته وغطرسته وعدوانه النازي الهمجي المتواصل على غزة.

وشدد المتحدث على أن الصور الوهمية التي يطلقها العدو من تصريحات وأرقام هي دعاية كاذبة فالميدان ما يزال مفتوحاً والمستقبل سيثبت تخبطه، أما مجازره في قطاع غزة فستؤدي به إلى سقوط مدو وخزي وعار.

ولفت المتحدث إلى أن الخسائر في صفوف أسرى العدو المحتجزين لدى المقاومة باتت كبيرة جداً بعد أن عرّض حياتهم للخطر، فحكومة الاحتلال تجاهلت مصيرهم وتعمدت قواته النازية قتلهم وإصابتهم، والوقت ينفذ بشكل متسارع جداً.