محمد صلاح إلى السعودية في أغلى صفقة كروية

أفادت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضاً جديداً بقيمة مالية ضخمة، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح، في “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن “عرض اتحاد جدة يقدر بـ235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل”.

وأوضحت “ذا أتلتيك” أن “راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو سنوياً، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في حال تم انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي بهذا العرض ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم”.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهناك مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع النادي الإنكليزي، المتصدر للدوري حالياً.