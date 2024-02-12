12-02-2024
الثورة يحرز المركز الثاني بالدورة العربية للأندية للسيدات بكرة السلة
أحرز نادي الثورة المركز الثاني في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات بكرة السلة بعد خسارته أمام الفحيص الأردني بنتيجة 50-72 نقطة في المباراة النهائية.
وكان فريق الثورة افتتح لقاءاته بالبطولة بالفوز على الشارقة الإماراتي بواقع 78-47 نقطة، وفاز في لقائه الثاني على الفتاة الكويتي بنتيجة 80-77 نقطة.
كما فاز على فريق العاصمة السعودي بواقع 78-58 نقطة، وفاز على فريق غاز الشمال العراقي 77-58 نقطة، وخسر مباراة واحدة ضمن الدور الأول مع الفحيص الأردني بواقع 42-76 نقطة.
إضافة تعليق جديد