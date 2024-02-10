عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ127 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الفاشي على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ127 براً وبحراً وجواً مع ارتكاب مجازر دامية وجرائم مروعة بحق الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد اليوم أربعة فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال ساحات مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهدت امرأة برصاص قناصة الاحتلال أمام بوابة المجمع.

واستشهد 28 فلسطينياً، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منازل وسط وشمال رفح جنوب القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما ارتقى 3 شهداء في قصف طيران الاحتلال مركبة غرب رفح.

واستشهد صياد فلسطيني، وأصيب آخر بنيران بحرية الاحتلال قبالة ساحل دير البلح وسط القطاع.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب 6 سنوات، وخمسة من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين بعد محاصرة الاحتلال للمركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوماً في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 27947 شهيداً و 67459 جريحاً.