إيران تطالب الفيفا بإيقاف الاتحاد الإسرائيلي

طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف الاتحاد “الإسرائيلي”، بسبب الحرب التي تشنها “إسرائيل” في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام بيان نشره الاتحاد الإيراني على موقعه الرسمي، دعا فيه “الفيفا” ونقابات كرة القدم إلى إيقاف تام للاتحاد “الإسرائيلي” عن جميع الأنشطة المتعلّقة بكرة القدم.

وشمل الطلب أيضاً تدابير فورية وجدية من قبل “الفيفا” والمنظمات الكروية لمنع استمرار جرائم “إسرائيل” في غزة، وتوفير الغذاء، مياه الشرب، الأدوية والمستلزمات الطبية للأبرياء والمدنيين.

يُذكر أن إيران لا تعترف بـ”إسرائيل” وتحظر أي اتصال بين رياضييها ونظرائهم “الإسرائيليين”، إذ حث المرشد الأعلى الإيراني “آية الله علي خامنئي” الرياضيين الإيرانيين عام 2021 على عدم مصافحة ممثلي النظام “الإسرائيلي” من أجل الحصول على ميدالية.