الرباع السوري “معن أسعد” يحرز الميدالية الذهبية في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان

أحرز الرباع السوري “معن أسعد” الميدالية الذهبية في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان، محطماً الرقم القياسي الآسيوي برفعة النتر وزن 252 كغ، ومتفوقاً على صاحب ذهبية الدورة الآسيوية في الصين.

وسبق للبطل الأولمبي “معن أسعد” أن أحرز ذهبية لسوريا بمسابقة النتر في دورة الألعاب العربية، وذهبية ضمن منافسات رفعة الخطف في الدورة العربية بالجزائر 2023، بعد أن رفع 175 كغ من المحاولة الأولى.

وحطّم الرباع “أسعد” أرقاماً سورية وعربية وآسيوية، منها، لقب بطولة آسيا للناشئين عام 2010، ولقب بطولة آسيا للشباب عام 2013، ولقب بطولة العرب للشباب عام 2013، وفضية دورة الفجر الدولية عام 2013.

كما أحرز الرباع السوري ذهبية بطولة التضامن الدولي 2018، وبرونزية بطولة آسيا 2019، والمركز الرابع في النتر، والخامس في المجموع في بطولة العالم بتايلاند 2019، وذهبية بطولة التحدي العالمية بسويسرا عام 2019، وفضية بطولة آسيا في أوزبكستان عام 2021.