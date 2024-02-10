استئناف مباريات الدوري السوري الممتاز بكرة القدم

انطلقت، الجمعة، منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السوري الممتاز بخمس مواجهات، أهمها التي جمعت تشرين والجيش في ملعب الباسل في مدينة اللاذقية وانتهت بالتعادل السلبي.

وفاز الحرية على ضيفه الساحل بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب السابع من نيسان، في حين انتهى “ديربي العاصي” بين الوثبة و الطليعة بالتعادل السلبي هنالك في ملعب الباسل في حمص.

وحقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على نادي جبلة في آخر دقائق الشوط الثاني بفضل هدف المحترف الأجنبي شادراك.

وعمق حطين من جراح الوحدة وتغلب عليه بهدفين لهدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب الجلاء، ليستمر بمطاردة المتصدر الفتوة الذي سيلعب السبت ضد الكرامة في ملعب الجلاء.

ويتصدر الفتوة الدوري السوري ب27 نقطة و23 لحطين و20 لجبلة و19 لتشرين و17 للطليعة و16 للأهلي والجيش والوثبة و14 للكرامة و10 للوحدة و8 للساحل و7 للحرية.

