حماس تسلّم ردها بشأن اتفاق الإطار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، تسليم ردها إلى كلّ من قطر ومصر، بشأن اتفاق الإطار، وذلك بعد إنجاز تشاورٍ قيادي داخل أُطرها، ومع فصائل المقاومة.

وأضافت حماس، في بيانٍ نشرته، أنّ الحركة تعاملت مع المقترح "بروحٍ إيجابية، وبما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى نحو يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادلٍ للأسرى".

وثمّنت حماس دور كلٍ من مصر وقطر، وكل الدول، التي تسعى لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وحيّت الحركة الشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، وخصوصاً في قطاع غزّة، مؤكّدةً أنّها ماضية، ومعها كل القوى والفصائل الوطنية "في الدفاع عن شعبنا، في طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية والمشروعة في أرضه ومقدساته".

