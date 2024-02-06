قنصٌ واستهداف آليات وتحصينات غربي غزة وخان يونس

تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها على محاور التقدم في قطاع غزّة، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، خصوصاً في مدن غزّة وخان يونس، وذلك في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة للتثبيت والتقدم.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكّن مقاتليها من قنص ضابطٍ وجندي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجامعات غربي مدينة غزّة.

وفي محاور القتال بمدينة غزة أيضاً، استهدفت كتائب القسّام ناقلتي جندٍ إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجوازات غربي المدينة، كما دكّ مقاتلوها مركزاً لقيادة عملياتٍ لـ"جيش" الاحتلال بقذائف "الهاون" غربي منطقة تل الهوا جنوبي المدينة.

وضمن عمليةٍ مشتركة، تمكن مقاتلو كتائب القسّام وكتائب المجاهدين من استهداف طائرةٍ مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخٍ من طراز "سام 7"، غربي مدينة غزّة.

أمّا في معارك مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استهدف القسّام دبابةً للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الحاووز، وفي ذات المنطقة تمكنت القسّام من استهداف مجموعةٍ من جنود الاحتلال تحصّنت داخل منزلٍ بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، مؤكّدةً إيقاعهم بين قتيلٍ وجريح في المنطقة الواقعة غربي المدينة.

وكذلك استهدف مجاهدو القسّام جرّافةً إسرائيلية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" في شارع البحر غربي مدينة خان يونس، إضافةً إلى دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غربي المدينة أيضاً.

ونشرت القسّام أيضاً، مقطعاً مصوراً لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية للعدو، في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف مقاتليها قوةً من جنود "جيش" للاحتلال، متحصّنة داخل إحدى الشقق السكنية غربي مدينة غزّة بقذيفة "85" مضادة للدروع، ومؤكّدةً في بيانٍ مقتضب، إيقاع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح.

وفي عملية مشتركة، تمكن مقاتلو السرايا وكتائب القسّام من استهداف قوةٍ إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل في محور التقدم غربي خان يونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات، كما أعلنت السرايا أنّ المجاهدين أكّدوا إيقاع القوة بين قتيلٍ وجريح.

وعرضت السرايا مشاهد من استهداف للآليات والتحشدات العسكرية للاحتلال في حي الأمل غربي خان يونس بصواريخ "غراد".

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في محاور التقدم غربي مدينة غزّة.

واستهدف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، جرّافة للاحتلال من نوع "D9" بعبوة "عاصف" غربي مدينة خان يونس.

هذا، وأكّدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، أنّ مقاتليها تمكنوا من استهداف مستوطنة "ياد مردخاي" شمالي قطاع غزّة برشقةٍ صاروخية أمس الإثنين.

كما استهدفت كتائب المجاهدين دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفةٍ مضادة للدروع، مؤكّدةً إصابتها بشكلٍ مباشر، وذلك في محيط منطقة الجوازات غربي مدينة غزّة.

ومع استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل نائب قائد الكتيبة "601"، التابعة لسلاح الهندسة القتالية في صفوفه، وذلك خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.