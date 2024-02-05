العراقيون يستأنفون هجماتهم على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

أكد فالح الفياض، رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقية، أن الرد لن يتأخر على الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية على مواقع في العراق، وأوضح الفياض يوم الأحد أن تلك الغارات استهدفت بشكل مباشر قوات الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن استخدام دماء أبناء العراق لأغراض سياسية غير مقبول ولا يمكن تجاوزه.

وطالب بضرورة إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، قائلاً: “يجب تطهير أرض العراق من وجود القوات الأجنبية”، تزامنت تصريحات الفياض مع استئناف المقاومة العراقية هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا بعد تعليقها لفترة قصيرة، حيث أعلنت المقاومة استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق، والقواعد الأمريكية في حقل غاز كونيكو ومنطقة خراب الجير في شرق سوريا.

في السياق ذاته، نفذت القيادة المركزية الأمريكية غارات جوية على 85 هدفاً في سوريا والعراق رداً على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية بالقرب من الحدود السورية-الأردنية، وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن هذه الغارات هي جزء من رد الفعل، وتبعها هجمات جوية من القوات الأمريكية والبريطانية صباح الأحد، استهدفت مقرات لجماعة “أنصار الله” في اليمن.

رداً على هذه الأحداث، قال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة “أنصار الله” في اليمن، إن الهجمات الأمريكية والبريطانية تستخدم لأغراض مشينة من أجل الحفاظ على الحرب والحصار على غزة، بينما تسعى اليمن لدعم جهود السلام في غزة وفلسطين وفقاً لموقع أثر برس.

يذكر أن المقاومة العراقية وجماعة “أنصار الله” في اليمن يؤكدون استمرار هجماتهم رداً على القصف المستمر لقطاع غزة، معلنين عن استهداف جميع السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي حتى رفع الحصار عن أهالي غزة ووقف القصف الإسرائيلي، وتصر المقاومة العراقية على أن هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تأتي رداً على الدعم العسكري الأمريكي الغير محدود للاحتلال الإسرائيلي.

