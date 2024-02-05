للمرة الثالثة خلال شهر الحكومة ترفع سعر المشتقات النفطية
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليل الإثنين، سعر بعض أنواع المشتقات النفطية، وذلك للمرة الثالثة منذ مطلع العام 2024.
وأفادت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل أنه تم “رفع/ تحديد” سعر ليتر بنزين أوكتان 90 إلى 10500 أل ليرة، وسعر أوكتان 95 إلى 13825 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12425 ليرة.
وكانت الوزارة رفعت في 22 كانون الثاني الماضي أسعار البنزين التي شملت الأوكتان 90 والذي كان 10 آلاف ليرة، والأوكتان 95 والذي كان 12700، والمازوت الحر 11675 ليرة.
يشار إلى أن “حماية المستهلك” رفعت سعر المحروقات 6 مرات خلال عام 2023 الذي يعتبره البعض أسوأ الأعوام اقتصادياً على سوريا، وخلال شهر ونصف من 2024 رفعت سعر المحروقات 3 مرات.
يذكر أنه مع كل رفع لسعر المحروقات تزداد صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المواطن أكثر لجهة المواصلات، وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية لما يصاحبها من ارتفاعات جراء ارتفاع أجور النقل.
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