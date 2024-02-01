أسد يتجول بالشوارع في سيارة بنتلي مكشوفة

في منظر فريد تمامًا وغير مألوف، ظهر شبل أسد بشكل مسترخٍ داخل سيارة “بنتلي” فاخرة، أثناء جولته في منتجع باتايا التايلاندي المزدحم.

انتشر الفيديو على نطاق واسع، خاصةً عبر منصة تيك توك، حيث حقق أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة في غضون اليومين الماضيين، مثيرًا حالة من الاستغراب.

واضطرت الشرطة التايلاندية إلى فتح تحقيق في الحادثة، واعتقلت امرأة تُدعى سوانججيت كوسوغنيرن، أعلن مكتب التحقيقات المركزي على صفحته الرسمية على فيسبوك أنها اتُهمت بانتهاك قانون البيئة والموارد الطبيعية من خلال “حيازة حيوان بري محمي من دون تصريح”.

وفقًا للقانون التايلاندي، قد تواجه المرأة الموقوفة غرامة تصل إلى 100 ألف بات (حوالي 2200 جنيه إسترليني)، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام وفقاً لموقع العربية نت.

من جهة أخرى، أقرت سوانججيت أمام الشرطة بشراء الأسد من امرأة أخرى مقابل 250 ألف باهت، لكنها فشلت في الحصول على وثيقة تسليم رسمية بسبب نقص المعلومات حول جنس الأسد.

أعلنت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في تايلاند أنه تم نقل الشبل إلى سريلانكا.