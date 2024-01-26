القبض على مروجين للعملة الأجنبية المزيفة

26-01-2024

القبض على مروجين للعملة الأجنبية المزيفة

بعد متابعة ومراقبة من قِبَل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق للأفراد الذين يشاركون في تداول العملة الأجنبية المزيفة واستخدام الأموال المزيفة، تمت عملية القبض على فردين يدعيان اسمين هما “محمد، ص” و”ثائر، م” في مدينة جرمانا، وكان بحوزتهما مبلغ قدره أربعون ألف دولار أمريكي مزيف، كان مخبأ داخل فرش المركبة التي كانوا يستقلونها، بالإضافة إلى بندقية حربية ومسدسين حربيين.

تم نقلهما مع المصادر المضبوطة والمركبة التي كانت بحوزتهما إلى مركز الفرع، خلال التحقيق معهما، اعترفا بمشاركتهما في تداول العملة الأجنبية المزيفة وفقاً لوزارة الداخلية السورية.

وما زالت التحقيقات جارية معهما وسيتم تقديمهما أصولًا إلى القضاء المختص بناءً على الأدلة المتراكمة.

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