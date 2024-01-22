القاء القبض على شبكة يمتهنون سرقة الأجهزة الخليوية عن طريق المغافلة

وردت عدة إدعاءات إلى قسم شرطة الشاغور في دمشق حول قيام أشخاص مجهولين بمغافلتهم وسرقة أجهزتهم الخليوية في الأسواق العامة ووسائل النقل العام في عدة أماكن متفرقة ضمن محلة الشاغور.

ونتيجة البحث والمتابعة والمراقبة المستمرة تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض على المدعو (عبد الله ،ز) وبالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة جهاز خليوي من أحد المواطنين في محلة كراج السيدة زينب، تم إحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع المدعو (ياسر ، ض) والمدعوتين (رهف ، م) و(سوسن ، م) والذين تم إلقاء القبض عليهم وعدة أشخاص آخرين متوارين على تشكيل عصـ.ابة تمتهن سرقة الأجهزة الخليوية عن طريق المغافلة في الأسواق العامة والأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام من عدة أحياء ضمن مدينة دمشق، وقيامهم ببيع الأجهزة المسروقة إلى المدعوَين (محمد ، ع) و(محمود،س) وهما من أصحاب المحلات التجارية المتخصصة ببيع وشراء الأجهزة الخليوية في محلة المرجة وصرف ثمنها على حاجاتهم الشخصية، وبدلالتهم تم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على شراء الأجهزة الخليوية المسروقة من المقبوض عليهم وقيامهما بتغيير رمز التعريف الخاص بهذه الأجهزة الـ( lME) ومن ثم بيعها لاحقاً لقاء المنفعة المادية، تم استرداد أكثر من ( 25 ) جهاز خليوي مسروق وسيتم تسليمها لأصحابها ومبلغ ( 3,600,000 ) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية كانت بحوزتهم، وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهم بجرائم (السرقة ، تشكيل عصـ.ابة نشل ، سلب)، وما تزال الأبحاث مستمرة عن المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية