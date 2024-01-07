استمرارالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب، لليوم الـ 93، جواً وبراً وبحراً، مرتكباً مجازر دامية وجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 فلسطينياً على الأقل استشهدوا فجر اليوم، وأصيب 50 آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم سيدة في قصف طيران الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى 7 شهداء، وأصيب آخرون في قصف الطيران الإسرائيلي تجمعاً سكنياً لجأ إليه نازحون في رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 22722 شهيداً و 58166 جريحاً.