الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدفا جويا من سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد عن تصدي طائراته المقاتلة لهدف جوي قادم من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن جيش الاحتلال أن هذا الاعتراض جاء بعد تنبيهات صوتية عاجلة نتيجة لتسلل طائرة عدائية في اتجاه شمال إسرائيل.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف لم يتجاوز المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك في تصعيد للوضع الأمني في المنطقة. يأتي هذا الإعلان بعد إعلان “المقاومة الإسلامية في العراق” عن استهدافها لهدف عسكري في الجولان السوري المحتل باستخدام الوسائل الملائمة.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق يوم الأحد عن اكتشاف إطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية بالرد على مصادر النيران. وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل في لبنان، مع تقارير عن سقوط قذائف إسرائيلية في مناطق محددة دون تأكيد عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة اللبنانية أن مقاتليها استهدفوا موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في حانيتا، حققوا إصابة مباشرة، مما يعزز التوتر في المنطقة.