بدأت عمليات إعادة تشغيل معمل الصهر في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة بعد الانتهاء من تأهيله بخبرات وكفاءات وطنية، ونفذتها الكوادر الفنية العاملة في الشركة بالتعاون مع فنيين وعمال من شركات وورشات محلية أخرى.

وأوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح للصحفيين عقب إشرافه على عمليات إعادة تشغيل المعمل أن المعمل يضم فرنين للصهر تبلغ طاقتهما التصنيعية نحو 400 طن يومياً، وينتج نحو 120 طناً من حديد البيليت، المادة الأولية لتصنيع القضبان الحديدية، حيث توزع هذه الكمية للقطاع الصناعي لإنتاج لفائف الحديد والقضبان التي تدخل بالصناعات المعدنية وأعمال البناء.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستفادة من الخبرات المحلية في عملية إعادة تشغيل المعمل تمثل قيمة مضافة، حيث أصبحت عملية صيانة أو تشغيل فرني الصهر محلياً ممكنة في أي وقت وبجاهزية عالية.

محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة نوه بجهود العاملين في الشركة وتفانيهم بعملهم وحرصهم على إعادة التأهيل بكل كفاءة وإتقان.

وبين مدير الشركة المهندس عبد الناصر مشعان أن أحد الفرنين بالشركة كان بحاجة إلى إعادة صيانة لهيكله المصنع من الخارج، وتطلبت عملية إصلاحه جهوداً كبيرةً وخبرات عاليةً بعدما تم تنفيذ مناقصة لإعادة تشغيله بإشراف كوادرها الفنية التي وضعت الخطة، وأشرفت على عمل المتعهدين، وتم إجراء الصيانات وإعادة التوازن له من أجل التشغيل الآمن.

وتم خلال عملية إعادة تشغيل معمل الصهر إنتاج (صهرة تجريبية) في الفرن حققت نتائج جيدة جداً تماثل النتائج التي حققت عند إقلاعه لأول مرة.