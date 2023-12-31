حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 21672 والجرحى إلى 56165.

وقالت الوزارة في بيان لها: ارتكب الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيداً و250 جريحاً، ليرتفع عدد شهداء العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 21672 والجرحى إلى 56165، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، مبينة أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن اعتداءات الاحتلال على المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 من كوادرها، وخروج 23 مستشفى، و53 مركزاً صحياً من الخدمة، وتدمير 104 سيارات إسعاف، مبينة أن الاحتلال لازال يعتقل 99 من الطواقم الطبية، في مقدمتهم مديرو مستشفيات شمال غزة.

وأشارت إلى أن شهادات المعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم مؤخراً تؤكد أن المعتقلين وخاصة من الطواقم الطبية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والتجويع والتعطيش، مطالبة المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة وتفقد المعتقلين، وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية والتحشيد الدولي للإفراج عنهم.

ولفتت الوزارة إلى أن 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية، وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الإيواء نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية، إضافة إلى أن أكثر من 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يتعرضون لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية وعدم توفر اللقاحات للمواليد، محذرة من مخاطر المجاعة والجفاف التي تصيب أكثر من 1.8 مليون نازح يفتقدون المأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.

وطالبت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية المستشفيات وطواقمها وتأمين طرق الوصول إليها وخاصة في شمال غزة أمام حاجة 800 ألف فلسطيني هناك، كما طالبت دول العالم والمؤسسات الدولية بإرسال فرق ومساعدات طبية ومستشفيات ميدانية لإنقاذ آلاف الجرحى والمرضى