عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

-المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا تمكنوا من قنص جندي فوق دبابة صهيونية ومن ثم استهدافها بقذيفة “تاندوم”، كما فجروا دبابة “ميركافا” بعبوة أرضية ناسفة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

-المقاومة الفلسطينية تدك تحشيدات قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون وتستهدف قوة متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط القطاع بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات

-المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية دون طيار من طراز “Sky Racing” شمال قطاع غزة

-المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا فجر اليوم مع مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي تحصنوا في أحد المنازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح واستهدفوا بقذائف “التاندوم” و” الياسين 105″ دبابة و 3 آليات عسكرية للعدو في المغراقة وسط قطاع غزة وتل الزعتر ومخيم جباليا شماله

-المقاومة الفلسطينية تدك تحشيدات قوات العدو الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “حوليت” على أطراف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع

– الخارجية الفلسطينية: إفلات الاحتلال المستمر من العقاب يضرب أي مصداقية للعدالة الدولية

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

– الاحتلال يهجر الفلسطينيين من منطقة واسعة في خان يونس جنوب قطاع غزة

– عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 76

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 جرحى جراء نقص الإمدادات الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

– الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 آخرين في قطاع غزة

– الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده بينهم ضابطان وإصابة 8 بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

