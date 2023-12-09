4 استهدافات تطال القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق يوم أمس الجمعة لأكثر من 4 استهدافات، في تصعيد متزامن مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

وأكد مصدر ميداني في ريف اليعربية أن سكان القرى والتجمعات السكانية المحيط بالقاعدة الأمريكية في المنطقة سمعوا أصوات دوي انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية ناتجة عن استهدافه بعشر قذائف صاروخية من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار، وتلى الانفجارات سماع أصوات تحليق طيران حربي في أجواء المنطقة وسط حالة استنفار لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد” في المنطقة.



ومطار خراب الجير الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لقواتها، هو مطار زراعي أنشأت فيه القوات الأمريكية مدرجاً لهبوط طائرات الشحن ومهبطاً للحوامات، وهو من أكثر القواعد التي تم استهدافها في الآونة الماضية، نتيجة قربه من الحدود السورية- العراقية، وعلى الرغم من تكرار الاستهداف للقاعدة لم تتمكن القوات الأمريكية حتى الآن من وقف استهداف قواعدها في المنطقة أو الحد منها.



كما تبنت المقاومة الإسلامية في العراق امس الجمعة استهداف قاعدة الشدادي في الحسكة والقاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو في ريف دير الزور، وفي العراق استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الأسد الأمريكية.



وأفادت للمصادر بأن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت أيضاً لاستهداف صاروخي.



وأعلنت المقاومة العراقية يوم الجمعة الفائت 1 كانون الأول الجاري، استئنافها الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، جراء تجدد الغارات “الإسرائيلية” على قطاع غزة.

يشار إلى أنه في 17 تشرين الأول الفائت أعلنت المقاومة العراقية أن القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ستكون هدفاً مشروعاً لهم جراء الدعم العسكري الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت عن صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن أحد قياديي المقاومة العراقية تأكيدهم أن استراتيجتهم الجديدة قد تشمل أهدافاً داخل فلسطين المحتلة.

وكالات