خلل وتقصير في المدينة الجامعية بدمشق

صرحت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية د. دارين سليمان أنها لمست تقصيراً واضحاً وخللاً في المدينة الجامعية بدمشق وتحديداً في مسألة التسجيل، حيث يوجد إشكالية متراكمة وقديمة من نقص وحدات سكنية إلى عدم ترميم، إضافة إلى الكثير من الملفات العالقة التي يحاول الاتحاد حلها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مضيفة أنه لايوجد عدالة بموضوع السكن الجامعي وقد يكون الخلل من طرف الاتحاد أو من جهات أخرى أو من إدارة السكن.

وتابعت "سليمان" أن القانون يجب أن يطبق في معايير السكن الجامعي، وأن ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين والمتميزين هم المعيار، ومن المعيب أن يراجع أحدهم اتحاد الطلبة للحصول على سكن جامعي.

وقالت "سليمان" إن الاتحاد أطلق منصة "سكن" للدفع الالكتروني وإنه يحاول تقييم التطبيق وتطويره، إضافة إلى تبني ستة مشاريع من خلال المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ضمن مبادرة " فرصة1" بجانب العديد من المشاريع التي سيتم تبنيها في "فرصة 2".

وفي سياق آخر، أكدت "سليمان" أن المفاضلة الإلكترونية وفرت الكثير من العناء وقضت على الفساد، لكن تطبيق آلية جديدة للقبول الجامعي أصبحت حاجة ملحة جداً.

وفي السؤال عن صندوق التسليف الطلابي، أشارت "سليمان" عبر المدينة اف ام إلى أن الاتحاد ألغى شرط موافقته عند التقدم لصندوق التسليف الطلابي، وأن القرض الشخصي أصبح بين 300 و600 ألف ليرة سورية وبدون أية أوراق، إلا أن شرط الكفيل مازال موجوداً ولكن تم تخفيضه إلى كفيل واحد بدلاً من اثنين.

وحول قرار الزام الطالب بشراء كتب من مديرية المطبوعات، أكدت "سليمان" أن القرار كان خاطئاً جداً، موضحة أنه بإمكان الطلاب مراجعة الاتحاد لوضع آلية لاسترجاع المبالغ المدفوعة.

وحول الامتحان الطبي، بيّنت "سليمان" أن أهم أسباب وجود الامتحان الطبي الموحد وامتحان الصيدلة الموحد هو استهداف الشهادة الجامعية السورية، مؤكدة أن الامتحان لن يلغى حالياً لأنه يرفع تقييم الجامعات عالمياً.

المدينة اف ام