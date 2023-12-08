وحدات من الجيش تتصدى لهجوم في ريف حلب الغربي

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم إرهابي بريف حلب الغربي وقضت على العديد من الإرهابيين وأسقطت سبع مسيرات لهم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “تصدت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي لهجوم نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم، وتم سحب جثث عدد منهم”، وفق ما نقلت “سانا”.

وأضافت الوزارة: إن “قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته أسقطت أيضاً سبع طائرات مسيرة مفخخة حاولت الاعتداء على بعض مواقعنا العسكرية”.

وكانت وحدات من قواتنا المسلحة استهدفت مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم في ريف إدلب وقضت على عدد منهم، وأسقطت طائرتين مسيرتين في ريف حلب الشمالي، خلال شهر تشرين الأول، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم “أنصار التوحيد” الإرهابي.