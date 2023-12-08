سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في الظهران

أصدرت وزارة الدفاع السعودية، بياناً أعلنت فيه عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 إس إيه” ومقتل طاقمها الجوي ، وذلك خلال مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران،.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيانها أن “الطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية” ، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن “حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50، ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران”.

وحسب موقع «rt24» فقد أكد المتحدث أن “لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث