 ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الدراسية للتخصصات العملية

ارتفعت أسعار المستلزمات الدراسية لطلاب الجامعات للجانب العملي مثل السنة التحضيرية وطب الأسنان والهندسة المعمارية بشكل كبير.



وأكدت إحدى الطالبات التي تدرس الهندسة الميكانيكية، أن الظروف المادية صعبة جداً ومستلزمات الدراسة باتت مرهقة للأهالي وأبنائهم الطلاب على حد سواء، مضيفة: نعاني منه أجور المواصلات هذا عدا عن ثمن الكتب والمحاضرات وأدوات العملي، فمثلاً سعر المسطرة الهندسية يبدأ من 55 ألفاً، كما طُلب منا شراء لابتوب من أجل تصميم البرامج الهندسية وهذا وحده كارثة،



وتحدثت طالبة في كلية الهندسة المعمارية، عن شرائها أدوات هندسية بقيمة 150 ألفاً في يوم واحد، وقالت: اشتريت مسطرة T بقيمة 70 ألفاً، وكذلك (قلم 2ملم و4 ملم) بسعر 50 ألفاً للقلم الواحد، ومثلثات بقيمة 30 ألفاً، هذا إضافة إلى اللابتوب المطلوب منذ السنة الأولى والذي يبدأ سعره من 3 ملايين وهناك أجهزة يصل سعرها إلى7-8 ملايين حسب مواصفاتها.



وقال طالب طب أسنان: إن دراسة هذا الفرع مكلفة جداً، إذ إن الجامعة كانت تزودنا ببعض مستلزمات التدريب العملي؛ أما اليوم بسبب كلفتها العالية فقد بتنا نشتريها بأنفسنا وبأسعار باهظة مثل حشوات الأسنان وأدوية التخدير وأدوات العمل التي يشتريها البعض جديدة وبمواصفات ممتازة لأنها تبقى معه دائماً.



أيضاً، طلاب السنة التحضيرية مصاريفهم أضعاف مضاعفة، وذلك لأن الأدوات الطبية التي يشترونها يحتاجون إليها طيلة مراحل دراستهم.



وذكرت طالبة تدرس في السنة التحضيرية، أنها اشترت أدوات للتطبيق العملي بسعر تجاوز الـ400 ألف بدءاً من المريول الأبيض الذي وصل سعره إلى 100 ألف، إضافة إلى سماعات الطبيب وسعرها 50 ألفاً (نوع ياباني) إضافة إلى جهاز ضغط هوائي مع سماعات والذي يبدأ سعره من 150 إلى 200 ألف، وغيرها من الأدوات كالأنبولات التي تُجرى فيها التحاليل.

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