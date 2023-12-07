أمطار غزيرة في حماة

سجلت محافظة حماة هطول أمطار غزيرة يوم أمس ، وكانت أعلى كمية في وادي العيون بنحو 72 مم.

وبيَّنَ رئيس دائرة المناخ بزراعة حماة سامر هرموش أن كميات الأمطار التي سجلت حتى السابعة من صباح اليوم الخميس، كانت 40 مم في الرصافة، و72 في وادي العيون، و50 في مصياف، و 35 في عين حلاقيم و40 في ربعو، و21.5 في الحميري، و 13.8 في محردة، و 10في حربنفسه، و15في كفرزيتا، و15.3 في حماة، و9.7 في صوران، و 12.4 في سلمية، و10.3 في الصبورة، و 9 في السعن و9 في عقيربات و15 في الشيخ علي كاسون، و 9.6 في الحمراء و 9.8 في وادي العذيب.

أما في منطقة الغاب فقد هطل 40 مم في شطحة، و 36 في عين الكروم و32 في الكريم، و 25 في أفاميا، و 20 في السقيلبية، و16.5 في جب رملة و 21 في سلحب.



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