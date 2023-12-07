إسرائيل تستخدم قنبلة “سبيس 2000” في قصف غزة

استخدم الاحتلال الاسرائيلي قنبلة “سبيس 2000” في قصف قطاع غزة ضمن حربه الإرهابية على الفلسطينيين بقطاع غزة ، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.

وقالت شركة “رافائيل” المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية إن “قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي”.

وأشارت الشركة إلى “أن قنبلة SPICE-2000 يمكنها أيضا إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام EO/IR و GPS، ويمكن لهذه القنبلة مطابقة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مسارها بشكل جزئي”.

كانت صحيفة “جيروزاليم بوست” قد أشارت في وقت سابق إلى أن إسرائيل استخدمت هذه القنبلة في استهداف قيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة عام 2022.

تزن هذه القنبلة نحو 900 كلغ، وكانت إسرائيل قد بدأت باستخدامها مع بعض أنواع طائرات “F-16” منذ عام 2006، وعام 2019 اشترت الهند مجموعة من هذه القنابل بقيمة 42 مليون دولار لتستعملها مع طائرات Su-30MKI الروسية الصنع.

