مقتل أردني وسلبه ألفي دولار في شيكاغو

تعرض الشاب الأردني، محمد الحجوج، إلى جريمة قتل مروعة حيث أُطلقت النار عليه أثناء عمله على متن “ليموزين” في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.

أفادت السلطات الأمنية الأميركية بفتح تحقيق في الحادث، وأكدت لعائلة الضحية أنها تعمل جاهدة للقبض على الجناة.

وفي حيثيات الواقعة، أوضحت زوجة الفقيد، تقى الزغايبة، أن آخر اتصال قام به زوجها كان إخطارًا لها بتوجهه إلى صالون حلاقة لتصفيف شعره.

ومن ثم تلقت مكالمة هاتفية من أربعة أشخاص يعرضون عليه العمل في مركبته “ليموزين”.

أكدت الزوجة المفجوعة أن الأفراد المجهولين اتجهوا مع الضحية إلى شارع فرعي، موقع الحادث الذي شهد إطلاق نار بلغت سبع طلقات وفقًا للإفادة الشرطية.

أشارت الزوجة إلى أن السلطات الأميركية أبلغتها أن دافع جريمة القتل كان السرقة، حيث قام المجرمون بتفريغ جيوب الفقيد من النقود.

وأكدت الزوجة أن زوجها لم يكن يحمل مبالغ مالية كبيرة، حيث كان يحمل بين 1000 و2000 دولار فقط.

وناشدت الزوجة السلطات الأميركية بالعمل الجاد لتحقيق العدالة لزوجها، وفرض أقصى العقوبات على الجناة.

وكالات