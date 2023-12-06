ما هي قذائف “تاندوم” التي تستخدمها الفصائل في غزة؟

بعد استهداف كتائب القسام وسرايا القدس لآليات عسكرية إسرائيلية بقذيفة “تاندوم” شمال مدينة غزة، يشتد الاهتمام بفهم هذا السلاح الذي يستخدم بكثافة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

تعتبر قذائف تاندوم، المعروفة بـ “آر بي جي 29” (RPG-29)، واحدة من أكثر قاذفات الصواريخ فتكاً المستخدمة في الحروب حتى اليوم.

تم تطويرها في الثمانينيات لمواجهة دبابات الجيل الثالث لحلف شمال الأطلسي، وهي توفر إمكانيات اختراق أعلى من الطرازات السابقة.

يعتبر استخدام “تاندوم” في حرب لبنان عام 2006 من قبل “حزب الله” اللبناني نقطة تحول، حيث أظهرت فعاليتها ضد الدبابات الإسرائيلية.

يمكن التعرف على قذائفها بمحركها الصاروخي وقدرتها على الإطلاق السريع دون ترك أثر دخان.

تُظهر البيانات الرسمية والمقاطع المصورة استخدام “تاندوم” بنجاح في تصدي كتائب القسام لآليات الجيش الإسرائيلي، مسببة إصابات بالغة وتحقيق خسائر كبيرة.



عربي بوست