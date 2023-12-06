أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى
– عدوان الاحتلال على غزة يدخل شهره الثالث.. 100 شهيد وعشرات الجرحى
– المقاومة الفلسطينية تستهدف موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط منطقة الشيخ ناصر في محور التوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون عيار 60.
– وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في شارع النفق بمدينة غزة.
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا استهدفوا قوة صهيونية خاصة بقذيفة “OG” مضادة للأفراد شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.
– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على أحياء الشجاعية والزيتون والدرج بمدينة غزة، والاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة فجر اليوم بقصف منزلين في مخيم جباليا.
وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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