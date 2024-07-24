24-07-2024
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود خلال الساعات الماضية.
وقالت الوزارة : “خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية”، موضحة أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود دون تسجيل أي خسائر أو أضرار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس إسقاط 25 مسيرة أطلقتها قوات نظام كييف فوق البحر الأسود والقرم ومقاطعتي بيلغورود وبريانسك جنوب غرب روسيا.
سبوتنيك
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