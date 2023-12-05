تعرض القاعدة الأمريكية في سوريا لهجوم بـ 15 صاروخ

05-12-2023

تعرض القاعدة الأمريكية في سوريا لهجوم بـ 15 صاروخ

تعرضت القاعدة الأميركية غير الشرعية في رميلان شرق البلاد لهجوم بـ 15 صاروخا تم إطلاقها من العراق وفقاً لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية ، وأضافت أنه لم تقع إصابات بين الأفراد أو أضرار في المعدات.

ووفقاً لموقع «RT24» فقد أعلنت كتائب حزب الله العراقي أنها استهدفت قاعدة “خراب الجير” الأمريكية بريف رميلان التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا برشقة كبيرة من الصواريخ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت في بيان، إنه “ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “خراب الجير” شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر”.

وتعرضت القوات الأمريكية لعشرات الهجمات منذ 17 أكتوبر في العراق في سوريا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 60 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.
 

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